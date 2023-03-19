Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Edirne'de, Türk ve yabancıları yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkardığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Türk vatandaşı ve yabancı uyrukluların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarına imkan sağladığı gerekçesiyle hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Y'yi yakaladı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen E.Y, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Edirne
Son Haberler
- 10:20
- 10:18
- 10:09
- 10:02
- 09:35
Sıradaki Haber
Malatya'da sağanak etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz