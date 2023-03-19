Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Beyoğlu'nda bir dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta yer alan Giresun Alucra Topçam Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Lokali'ne giden maskeli bir kişi, silahla ateş açarak kaçtı.
Saldırıda yaralanan Faik O, Şerafettin F. ve Hüseyin B. çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi aldı.
Failin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Olay yeri inceleme ekipleri lokalde inceleme yaptı.
Saldırının failini yakalamak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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