Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otel yangını
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.
Malkara-Tekirdağ kara yolu polis uygulama noktası karşısındaki otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.
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