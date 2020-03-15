Malkara-Tekirdağ kara yolu polis uygulama noktası karşısındaki otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.