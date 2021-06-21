Tekirdağ'da alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde bir kahvehane ve 3 eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi.

İşletme sahipleri ile bu işletmelerdeki 55 kişiye 178 bin lira ceza uygulandı.