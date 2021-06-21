Demirer, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin ile Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezdi.

Yapımı devam eden hipodrom, kıl çadır, sergi alanları ve stantları kontrol eden Demirer, ardından yapımı süren İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile İlçe Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi inşaatlarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.

Demirer, daha sonra yapımı süren 100 yataklı devlet hastanesi ile Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu inşaatlarında incelemelerde bulundu.