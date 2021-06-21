Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malazgirt Kaymakamı Demirer, kentteki çalışmaları inceledi
[Fotoğraf: AA]
Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.
Demirer, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin ile Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezdi.
Yapımı devam eden hipodrom, kıl çadır, sergi alanları ve stantları kontrol eden Demirer, ardından yapımı süren İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile İlçe Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi inşaatlarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.
Demirer, daha sonra yapımı süren 100 yataklı devlet hastanesi ile Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu inşaatlarında incelemelerde bulundu.
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