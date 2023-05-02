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Güncel
AA 02.05.2023 20:59

Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da 55 bin dekar alanda ekilen kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar, doğal stüdyoya dönüştü.

Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kanola ekili alanların fotoğrafçılar için çok güzel kareler yakalama imkanı sağladığını söyledi.

Tekirdağ'ın her mevsim ziyaretçilerin tercih ettiği bir kent haline geldiğini ifade eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Baharın gelmesiyle kentte tarlalar rengarenk olmaya başladı. İlk olarak kanalo tarlaları çiçeklendi ve tarlalarda renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Tarımın yanı sıra kanola turizm için de artık kente turist ve fotoğraf tutkunlarını çekiyor. İnsanlar buraya gelip güzel anılar, güzel fotoğraflar çekiliyor. Yoldan geçenler tarlaları görünce durup fotoğraf çekip yollarına öyle devam ediyor. Bütün fotoğraf tutkunlarını, eşsiz kareler yakalamaları için kentimize bekliyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak valilik bünyesinde tanıtım etkinlikleri de yaptıklarını belirten Hacıoğlu, amaçlarının kentin doğal güzelliklerini yerli ve yabancı turistlere tanıtmak olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik da kanola tarlalarının fotoğraf meraklıları için çekim alanı oluşturduğunu aktardı.

Tekirdağ'ın fotoğraf tutkunlarına her mevsim farklı güzellikler sunduğunu dile getiren Çelik "Sarıya boyanan tarlalarla birbirinden eşsiz güzel kareler yakalamak mümkün. Bütün fotoğrafçı dostlarımız her yıl buraları tercih ediyor. Bu yıl da fotoğraf meraklıları kadrajlarına kanola tarlalarında güzel kareler sığdırmak için Tekirdağ'a gelecektir" dedi.

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