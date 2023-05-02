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Güncel
İHA 02.05.2023 20:43

Osmaniye’de sosyal marketler depremzedelerin yaralarını sarıyor

Osmaniye’de depremde evleri yıkılmış ya da ağır hasar görmüş vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabildiği sosyal marketlerde gıda, kıyafet, temizlik ve ev yaşam ürünleri gibi ihtiyaçlar karşılanıyor.

Osmaniye’de sosyal marketler depremzedelerin yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası afetten etkilenen Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı afet acil sosyal yardım bünyesinde açılan sosyal marketler depremzedelere hizmet veriyor.

“Allah, devletimizden razı olsun”

Afetzedelerin yararlandığı marketlerde gıdadan kıyafete her türlü ihtiyaç malzemesi yer alıyor. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da marketleri yerinde inceleyerek hem vatandaşlarla sohbet etti, hem ilgililerden bilgi aldı. Vatandaşlar verilen hizmetten memnuniyetlerini ifade ederek, “Allah, devletimizden razı olsun” dedi.

Marketle ilgili bilgi veren Vali Erdinç Yılmaz, "Sosyal marketimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca açıldı. Bakanlığımıza minnettarız, teşekkür ediyoruz. 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlarımız için burada sosyal marketimiz hizmet veriyor. Sosyal marketimiz evleri yıkılan, evleri ağır hasarlı olan hemşehrilerimize hizmet veriyor. Depremzede vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz için bu çok güzel bir hizmet, inşallah bu hizmeti sürdüreceğiz" diye konuştu.

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