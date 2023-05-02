Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.05.2023 19:02

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde yasa dışı bahis oynattığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, suç örgütü üyelerinin internetten yasa dışı bahis oynatarak bazı kişileri borçlandırıp, zorla senet imzalattığını ve borçlarını ödemeyenlerin gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet, harddisk, flaş bellek, hafıza kartı, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 217 bin lira, döviz, altın ve çok sayıda malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten 66 milyon 234 bin lira elde ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
150 polisle 'Uşak Güvende' uygulaması gerçekleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:07
Ankara'da 4 katlı bina alev alev yandı
19:56
İtalya’da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı
18:51
Kenya'da açlık tarikatı lideri terör suçlamasıyla yargılanacak
19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulduk
18:26
Kayseri'de tır ile işçi servisi çarpıştı: 33 yaralı
18:09
Dışişleri Bakanlığı: Terörizme finansman sağlayan 2 kişinin mal varlıkları donduruldu
Afyonkarahisar'da Kiraz Çiçeği Foto Safari etkinliği
Afyonkarahisar'da Kiraz Çiçeği Foto Safari etkinliği
FOTO FOKUS
TCG Anadolu rotasını İzmir'e çevirdi
TCG Anadolu rotasını İzmir'e çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ