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Güncel
AA 02.05.2023 18:51

Muğla'da turfanda patatesin hasadına başlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde turfanda patates üretimi yapılan tarlalarda hasat başladı.

Muğla'da turfanda patatesin hasadına başlandı

Sabah erken saatlerden itibaren tarlalara gelen üreticiler, traktör yardımıyla sökümünü yaptıkları patatesleri topraktan arındırıp selelere alıyor. Ürünler, buradan ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kentte 12 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştiriciliğine başlanan patatesin alınan verim ve elde edilen gelirle çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Muğla'dan gönderilen patateslerin Türkiye'nin birçok bölgesine ulaşmaya başladığını belirten Saylak, Datça'da bu yıl 3 bin ton rekolte beklendiğini bildirdi.

Patates üreticisi Hüseyin Harıpcı da yaklaşık 25 dönüm arazide ekim yaptığını ve bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Datça'da doğal ve organik patates yetiştirilmesine öncülük ettikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Harıpcı, Datça'da kamyonlara yükledikleri patateslerin marketlerde, manavlarda satışa sunulduğunu kaydetti.

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