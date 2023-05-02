Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlandı

İstasyon Caddesi üzerinde toplanan katılımcılar Fevkani Köprüsü üzerinden Madenci Anıtı'na yürüdü.



Sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, madenciler, bando takımı eşliğinde yürüyüşünü tamamladı. Kutlamalar Madenci Anıtı önündeki sahnede devam etti.



TMMOB Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı ve Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Çağlar Öztürk, 1 Mayıs kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Öncelikle Kahramanmaraş merkezli depremde ölen yurttaşlarımızı, çalışırken ve emek mücadelesinde yitirdiğimiz emekçilerimizi, 1977 1 Mayıs'ında, Taksim'de toprağa düşen kardeşlerimizi saygıyla anıyorum. Bugün 1 Mayıs, işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günüdür. İşçi Bayramımız kutlu olsun. Emeğin başkentinde ve ülkenin her köşesinde alanlardayız. Emeğin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu sene çok önemli bir tarihsel eşikte kutluyoruz" dedi.