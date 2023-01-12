Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 50 şişe kaçak içki ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kayı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 50 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Z.A. ve C.A. gözaltına alındı.
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