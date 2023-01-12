Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyşehir'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Habip Ö. idaresindeki minibüs Beyşehir - Akseki kara yolunun Kaymakam Virajı Mevkisinde refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya
Sıradaki Haber
İzmir merkezli operasyonda 828 bin 356 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz