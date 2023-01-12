Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, gazetecilere, Beyşehir'e kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunun 10 Ocak'ta hizmetine açıldığını söyledi.

Yağcıoğlu, ilerleyen süreçte lise öğrencileri ile 18 yaş üstü vatandaşların da eğitim ve yüzme faaliyetlerinden istifade etmeye başlayacağını aktardı.

5,6,7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimize iki ay sürecek yüzme kursu vereceklerini anlatan Yağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu grubun eğitimleri bittikten sonra da 1,2,3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerimize de geçiş sağlayacağız. Havuzumuzun yapım amacı öğrencilerimize eğitim amaçlıdır. Bakanlığımızın özellikle Türkiye’de son dönemlerde boğulma vakalarının arttığı dönemde bu projesi çok önemlidir. Çocuklarımızın boğulmasının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen bu projenin zamanla çok faydalı olacağını hep birlikte inşallah göreceğiz. Öğrenci gruplarımızın eğitimleri bir yandan devam ederken, diğer yandan da ilerleyen süreçlerde 18 yaş üstü vatandaşlarımızı da inşallah akşam seanslarıyla havuzumuzdan istifade etmesini sağlayacağız."