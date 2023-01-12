Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da traktörün altında kalan sürücü yaralandı
[arşiv haber, AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Muhammet Dalgıç'ın kullandığı traktör, Hızırşah Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan Dalgıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Dalgıç, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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