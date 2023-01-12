İstiklal Mahallesi 1596. Sokak'ta bulunan ve dün akşam kayan toprak ile taş parçalarının ilk kattaki dairenin yatak odasına dolduğu binada AFAD ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.

Apartman gece tedbir amacıyla boşaltıldı.

Evi hasar gören Fatma Bıyık, gazetecilere, olay sırasında başka odada olduklarını, çocuklarının çok korktuğunu anlattı.

Dün evine toprak ve taş parçaları dolan Fatma Bıyık, yetkilileri arayarak yardım istemiş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi almıştı.

Yaklaşık iki hafta önce binanın yanında inşaat çalışması yapıldığı söylendi.