Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da toprak kayması sonucu zarar gören bina boşaltıldı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprak kayması sonucu zarar gören 4 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.
İstiklal Mahallesi 1596. Sokak'ta bulunan ve dün akşam kayan toprak ile taş parçalarının ilk kattaki dairenin yatak odasına dolduğu binada AFAD ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.
Apartman gece tedbir amacıyla boşaltıldı.
Evi hasar gören Fatma Bıyık, gazetecilere, olay sırasında başka odada olduklarını, çocuklarının çok korktuğunu anlattı.
Dün evine toprak ve taş parçaları dolan Fatma Bıyık, yetkilileri arayarak yardım istemiş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi almıştı.
Yaklaşık iki hafta önce binanın yanında inşaat çalışması yapıldığı söylendi.
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