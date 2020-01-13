Dün İlçe Jandarma Komutanlığına giderek Kızılpınar Mahallesi'nde çalıştıkları çiftlikte iş arkadaşını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf eden Afganistan uyruklu H.K. ile aynı çiftlikte çalışan Afgan H.N'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA