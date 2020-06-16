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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 6 astsubay gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 astsubay gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarını yurt genelinde sürdürüyor.
İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Polis ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Malkara ve Hayrabolu ilçelerindeki askeri birliklerde görev yapan astsubaylar A.S. S.K. R.T. H.E. F.Ö. ve A.U'yu gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Etiketler: tekirdağ haber tekirdağ fetö operasyonuSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 19:19
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