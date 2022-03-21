Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler yapılan çalışma kapsamında Çınarlı Mahallesi'nde S.P. ve C.P'nin evinde yaptığı aramada, 415 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheliler S.P. ve C.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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