Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yapılan çalışma kapsamında Çınarlı Mahallesi'nde S.P. ve C.P'nin evinde yaptığı aramada, 415 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler S.P. ve C.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.