Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Sinop’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop’un Türkeli ve Dikmen İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Etiketler: Sinop Milli Eğitim Bakanlığı Yüz Yüze Eğitim
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