Balıkesir Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları etkinlik kapsamında bir alışveriş merkezinde sağlık taraması yaptı.

Öğrenciler, sağlıklı yaşama dair yürüttükleri etkinlikte beden kitle indeksi, göz taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kan şekeri ve tansiyon hakkında bilgilendirme yaparak, erken teşhisi mümkün olan rahatsızlıklar hakkında yönlendirmede bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Başkanı Rüveyda Uçar, yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında 11 gönüllüyle 100 kişiye çeşitli sağlık taramaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Etkinliğimiz genç hekim adaylarının deneyim kazanması, sağlık çalışanlarının yetişmesi ve kendilerini geliştirmesi açısından ülke genelinde de yapılması ile beraberlik duygusunu da katkıda bulunmuştur." ifadesini kullandı.