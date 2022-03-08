Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde B.T'nin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin evinde yapılan aramada, saksılara ekilmiş 31 kök Hint keneviri, 2 vantilatör, 3 sera reflektörü ve ışık düzeneği ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Hint Keneviri Uyuşturucu
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