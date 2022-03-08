Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceğini tespit ettikleri H.T.D'nin bindiği aracı İstanbul'dan itibaren takibe aldı.

Kent girişinde araçtan inen ve ekipler tarafından yakalanan şüphelinin elindeki çantada 322 gram skunk bulundu.

Diğer şüpheli T.G. ise bir dinlenme tesisinde aracı bırakarak kaçtı.

Gözaltına alınan H.T.D'nin işlemleri sürüyor.