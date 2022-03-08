Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi bağlı Tatlıpınar, Ahmetler, Beyci ve Karaablar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 28 Suriye, Fas ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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