Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden bir fabrikanın inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Oraz S.'nin (33) kullandığı forklift devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makinesinin altında kalan Oraz S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriye savcısının incelemesi sonrası işçinin cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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