Mudanya ilçesinde, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yörükali Tesisi'nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat etkinliği düzenlendi.

Vali Yakup Canbolat, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bursa'da 348 bin hektara yakın alanda meyve ve sebze yetiştirildiğini söyledi.

Bu durumun, Bursa'nın ciddi bir tarım potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini belirten Canbolat, "Bu verimli alanların 50 bin hektarını, yağı, yaprağı ve çekirdeğiyle üreticilere fayda sağlayan zeytin oluşturmaktadır." dedi.

Canbolat, sofralık zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 88'inin Mudanya, İznik, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinden karşıladığını aktardı.

Mudanya'da 2 milyon 800 bin zeytin ağacı bulunduğunu dile getiren Canbolat, "Bu yıl en fazla İznik ve Mudanya ilçelerimizde zeytin alacağımızı ön görmekteyiz. Mevsimsel etkiler üretimde ciddi rol oynamakta. Zeytin üretimi seneden seneye değişiklik göstermektedir. Cenabı Hak'tan bereket ihsan etmesini diliyor, 2020 senesinin ilk hasadında çiftçilerimize kolaylık diliyorum." ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa da ülke genelinde siyah ve yeşil olarak sezonda ortalama 450 bin ton sofralık zeytin üretildiği bilgisini verdi.

Bu sene Bursa'da 89 bin ton sofralık, 25 bin ton yağlık olmak üzere 114 bin ton zeytin üretimi beklendiğini anlatan Asa, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda piyasada tek alıcı olarak kalan Marmarabirlik, bu yıl da piyasa koşullarında bir fiyat belirleyerek üreticisinin yanında olduğunu göstermiştir. Açıklanan fiyatlar piyasa koşullarında belirleyici olmak üzere, üreticisinin karşılığını alacak fiyatlar olarak görmekteyiz. Ürün alım miktarımız revize edilerek sofralık ve yağlık toplamda 53 bin 500 ton ürün alım planı ve 416 milyon lira alım bütçesi oluşturuldu. Bereketli ve kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 19'unun Bursa'dan karşılandığını bildirdi.

Tören, tesiste zeytin ve zeytin ürünlerinin üretimiyle ilgili bilgiler verilmesi ve Vali Canbolat'ın bir tarım arazisinde hasada katılmasıyla sona erdi.