Güllük Mahallesi'nde, denizde hareketsiz duran Akdeniz fokunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğündeki veteriner hekim ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılan incelemede Akdeniz fokunun öldüğü belirlendi.

Foktan alınan doku örnekleri, incelenmek üzere Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.