Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir minibüste 21 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 21 sığınmacı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, S.L. yönetimindeki minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.
Kontrollerde yakalanan Fas, Ürdün, Irak ve Suriye uyruklu 21 sığınmacı, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü S.L. gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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