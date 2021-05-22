Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de cip bariyere çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Sultan Orhan Mahallesi geçişinde F.O. idaresindeki cip, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada yaralanan S.E, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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