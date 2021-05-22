Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 68. kilometresinde Mustafa K. idaresindeki otomobil, önce İbrahim E.'nin kullandığı kamyonete, sonra Serkan K. yönetimindeki kamyonete çarptı.
Kazada, sürücüler ve araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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