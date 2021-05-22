Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese giden ekipler, O.D. ve B.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve uyuşturucu madde sattığı şahıslar üzerinde yapılan aramada 7 sentetik ecza maddesi, 6,67 gram eroin ve 2,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheli O.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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