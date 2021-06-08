Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak üzerinde oturan ve aralarında husumet bulunan Abdullah B. ile Sevgin E., karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah B. üzerinde taşıdığı bıçakla Sevgin E.'yi bacağından yaraladı.

Arbede sırasında Sevgin E. de el çantası ile kendisini savunmaya çalıştı. Sokak üzerinde ikili arasında kovalamaca yaşanırken, bir vatandaş araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Vatandaşın girişimiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sevgin E.'yi hastaneye götürdü.

Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Abdullah B.'yi gözaltına alarak, hakkında soruşturma başlattı.