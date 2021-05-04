Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi ile annesi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde G.K ile aynı apartmanda yaşadığı babası Nazım K. (49) arasında tartışma çıktı.
Babasını, eşiyle aralarında ilişki olduğu iddiasıyla suçladığı öne sürülen G.K, mutfaktan bıçak aldı. Ardından G.K'nin annesi M.K'nin de katıldığı kavgada bıçakla ağır yaralanan Nazım K. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ile oğlunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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