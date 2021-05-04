Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.
Adresin bahçesinde yapılan aramada, 153 kök kenevir bitkisi ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Jandarma, adresteki H.Y. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.
Adana
Etiketler: Uyuşturucu
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