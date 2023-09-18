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Güncel
AA 18.09.2023 14:19

Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlanıyor

Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk töreni yapıldı.

Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlanıyor
[Fotograf: AA]

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti, 29. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Atakan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Esnaf Odaları Birlik Başkanı Sami Kayın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtuna, Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti ve vatandaşlar katıldı.

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