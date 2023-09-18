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Güncel
AA 18.09.2023 14:16

Ordu'da fındığın kilogramı 100 liradan işlem görüyor

Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 100 liradan işlem gördüğü belirtildi.

Ordu'da fındığın kilogramı 100 liradan işlem görüyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındık fiyatının yükselişinin sürdüğünü söyledi.

Sezona 65 liradan başlayan fiyatın hızla yükseldiğine işaret eden Soydan, bugün itibarıyla serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatının 100 lira olduğunu aktardı.

Üreticilere seslenen Soydan, "Fındığın önü açık. Fiyatta yükselme eğilimi sürüyor. Üreticilerimizden ihtiyacı kadar ve kontrollü şekilde pazara fındık indirmelerini istiyoruz." dedi.

Soydan, 50 randıman üzeri fındık fiyatının 100 lirayı geçtiğini kaydetti.

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