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Güncel
AA 18.09.2023 14:13

Beypazarı'nda Gaz Lambası Müzesi açıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Gaz Lambası Müzesi açıldı. Müzede yaklaşık 1400 gaz lambası sergileniyor.

Beypazarı'nda Gaz Lambası Müzesi açıldı
[Fotograf: AA]

Beypazarı Belediyesince Halkevi'nde açılan müzede, Süreyya Özkan'ın 25 yılda biriktirerek bağışladığı yaklaşık 1400 gaz lambası sergileniyor.

Müzede ayrıca geyik, ayı, tilki, çakal gibi yaban hayvanlarının figürleri de yer alıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeye önemli bir müze kazandırdıklarını belirterek, bağışından dolayı Süreyya Özkan'a teşekkür etti.

Beypazarı'nda Gaz Lambası Müzesi açıldı

Özkan ise yaklaşık 25 yıldır biriktirdiği 1400 dolayında gaz lambasının, Belediye Başkanı Kaplan ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz'ın emekleriyle müzeye dönüştürüldüğünü söyledi.

Beypazarı'nda Gaz Lambası Müzesi açıldı

Gaz lambalarını amatör olarak biriktirdiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"İstanbul'da kendime ait bir dairede muhafaza ediyordum. Şimdi özgürlüğüne kavuştular. Sağ olsunlar, lambaları gördüler ve müzede toplumun ziyaret etmesini sağladılar. Bir işin sonunda kendinizi manen ve ruhen huzurlu hissedersiniz. Ben de şu an bu lambaların müzede özgürlüğe kavuşması ve topluma sunulması dolayısıyla çok mutluyum."

İlçede 16-17 Eylül'de gerçekleştirilen Hasat Festivali için İzmir'den gelen Destan Keklik, müzenin muhteşem olduğunu vurgulayarak, "Herkese görmelerini tavsiye ederim. Bana göre çok muhteşem bir yer. Yapanların eline sağlık." dedi.

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