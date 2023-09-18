Parçalı Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.09.2023 14:17

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Narko Alan Uygulaması"nda 2 şüpheliyi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile 35 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 4 yıl 1 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 firari hükümlü yakalandı.

ETİKETLER
Samsun Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Ordu'da fındığın kilogramı 100 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:47
Altyapı çalışması için açılan çukura düşen çocuk yaralandı
15:36
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
15:22
Rusya: Ukrayna'da Strom Shadow füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
15:17
Avustralya'da üniversitede yaşanan bıçaklı saldırıda 1'i ağır, 2 öğrenci yaralandı
15:17
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
15:14
İran'da Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde 260'tan fazla kişi gözaltına alındı
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ