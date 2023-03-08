Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 52 ton kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 52 ton şarap ele geçirildi.
İşletme sahibi D.S. gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ
Son Haberler
- 10:25
- 11:49
- 11:41
- 11:37
- 11:24
Sıradaki Haber
Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz