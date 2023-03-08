Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[arşiv haber, DHA]
Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sümeyye Aktaş idaresindeki hafif ticari araç, Eskişehir-Bursa kara yolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında Cem Toygar Kosa'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet refüje çarparak ters döndü.
Kazada yaralanan Sümeyye Aktaş ile Cem Toygar Kosa, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir
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