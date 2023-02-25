Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 420 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 420 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğneler Mahallesi'ndeki H.K'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 420 litre el yapımı şarap ile tabanca ele geçirildi.
Ekipler tarafından H.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ
Son Haberler
- 18:36
- 17:47
- 17:38
- 17:37
- 17:35
Sıradaki Haber
Bilecik'te misafir edilen depremzedeler, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz