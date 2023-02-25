Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, çadır ve konteynerlerde kalan depremzedelerin acil ihtiyaçlarının yanında günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için ahşap mobilya malzemelerinin üretimleri de yapılıyor.

Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri işbirliğinde, çadır ve konteynerlerde kullanıma uygun üretilen masa, tabure, sehpa, dolap ve komodinden oluşan toplan 350 parça mobilya, yardım tırına yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak için meslek liselerinde öğretmen ve öğrencilerin seferber olduğunu belirtti.

Meslek liselerinin kara gün dostu olduğunu belirten Çay, şunları kaydetti:

"11 ilimizde yıkıma sebep olan asrın felaketinde yaraları sarmak, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için atölyelerde işbaşına geçtiler. Yaşanan büyük acının açtığı yaraların sarılmasına katkıda bulunmak adına meslek liseli öğrencilerimiz, öğretmenleriyle depremin yaşandığı ilk günden itibaren ara vermeden çalıştılar"