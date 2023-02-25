Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta camilerde depremzedeler için yardım toplandı
Yozgat'ta cuma namazı sonrası tüm camilerde depremzedeler için yardım toplandı.
Çapanoğlu Büyük Cami'de namaz öncesi depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.
Namaz sonrası ise depremzedeler için yardım toplandı, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi görevlileri tarafından da helva dağıtıldı.
Etiketler: Yozgat
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