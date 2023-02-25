Çapanoğlu Büyük Cami'de namaz öncesi depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Namaz sonrası ise depremzedeler için yardım toplandı, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi görevlileri tarafından da helva dağıtıldı.