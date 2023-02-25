Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da yaralı karaca koruma altına alındı
Giresun'un Çanakçı ilçesinde yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Kahraman köyünde vatandaşlar, yaralı karacayı İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.
Jandarma ekipleri ise karacayı Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Etiketler: Giresun
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