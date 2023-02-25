İlçeye bağlı Kahraman köyünde vatandaşlar, yaralı karacayı İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.

Jandarma ekipleri ise karacayı Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.