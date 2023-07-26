Tekirdağ’da 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Çerkezköy’de 2 kişinin Kızılpınar Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirdiğinin tespiti üzerine şahıslar yakalandı.
Şüphelilerin yapılan üst aramalarında; toplamda 20 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 3 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.