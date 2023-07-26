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Güncel
İHA 26.07.2023 10:21

Kırklareli'nde suç örgütlerine operasyon: 4 kişi gözaltında

Kırklareli'nde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde suç örgütlerine operasyon: 4 kişi gözaltında

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 4 kişiyi yakaladı.

Kırklareli il merkezinde 2 farklı olaya karışan 4 kişi, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Şahısların üzerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, yakalanan silahlarda kullanılan 111 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatılırken, şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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