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Güncel
AA 26.07.2023 10:23

Bahreyn'den Kur'an'a yönelik saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası

Bahreyn, İsveç hükümetinin başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin vermesini protesto etmek için İsveç Maslahatgüzarı Britta Liszt Ann Lindahl'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bahreyn'den Kur'an'a yönelik saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası
[Fotograf: Reuters]

Ülkenin resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İsveç makamlarının Stockholm'de radikal kişiler tarafından Kur'an-ı Kerim'in polis korumasında yakılmasına izin vermesini şiddetle kınadı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıların Müslümanların duygularını kışkırttığına işaret eden Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, söz konusu eylemlerle uluslararası karar ve sözleşmelerin ihlal edildiğini vurguladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıya tepki olarak İsveç Maslahatgüzarı Britta Liszt Ann Lindahl'in bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiğini ve İsveç'in bu tür eylemlerin önüne geçecek önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te son olarak başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. ​​​​​​​

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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