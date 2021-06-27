Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 13 yaşındaki üvey kızı tarafından darbedilip bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı 13 yaşındaki üvey kızı tarafından İngiliz anahtarıyla darbedilip bıçaklandığı öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iddiaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan E.N.O. ile üvey annesi Z.O. (56), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında E.N.O, üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbedip bıçakladı.
Eve gelen baba İ.O, eşi Z.O'yu yerde hareketsiz bulunca durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.O'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Silivri'ye kaçan E.N.O, polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Tekirdağ
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