Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile Savur ve Artuklu ilçelerinde yol yapım ve bakım çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projelendirilen çalışmaların kış aylarına girmeden tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüldüğü belirten Demirtaş, belediye olarak şehrin her noktasında var olduklarını söyledi.

Alt yapıdan üst yapıya kadar şehir genelinde geniş kapsamlı çalışmaların devam ettiğini dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Mardinimizin her ilçesi bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Savur ilçemizde içme suyu, kanalizasyon ve yol yapım, bakım ile onarım çalışlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. İmkanlarımızı tasarruflu bir şekilde kullanarak ilçelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Savur'da yaklaşık olarak 40 kilometrelik yolda çalışmalarımızın sonuna geldik. Artuklu'da Göllü, Gökçe ve Ortaköy'u birbirine bağlayan grup yolunda sathi kaplama çalışmalarımız başladı. Yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan bütün yollarda planlanan program dahilinde ilerliyoruz."