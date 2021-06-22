Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Ferhat Akın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'la birlikte Yunus Emre İlkokulu ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ortaokullarındaki Z kütüphanelerin açılışını yaptı.

Ziyaretlerde Yıldırım'a Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutamı Kıdemli Albay Osman Kılıç da eşlik etti.