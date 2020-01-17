Şahin, önemli bir sanayi kenti olan Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde birçok fabrika bulunduğunu belirtti. Fabrikalardan en fazla Avrupa ve Balkan ülkelerine ihracat yapıldığını anlatan Şahin, "2019 verilerine göre Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yıla göre 1 milyar 30 milyon dolarla yüzde 5 arttı. Tekirdağ'daki firmaların İstanbul menşeli olması, kesilen ihracat faturalarının oraya yansıması, ihracatı düşük göstermektedir. Tekirdağ'ın gerçek ihracat rakamı 6,5 milyar dolar civarındadır." dedi.

Şahin, il genelinden yaklaşık 155 ülkeye ihracat yapıldığını, ilk sırayı 210 milyon dolar ile Almanya'nın aldığını ifade etti. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Balkan ülkelerinin de ikinci hedef pazar olduğunu anlatan Şahin, "Makine kimya alanında da diğer hedef pazar ABD'dir. En çok ürün gönderilen sektörler ise hazır giyim, konfeksiyon gibi imalat sanayi ürünleri. Bunun yanında tekstil ham maddeleri ve makine kimya aletleri en büyük ihracat kalemleridir." diye konuştu.

En fazla ihracat 177 milyon dolarla giyim ve konfeksiyon ürünlerinden

Şahin, 177 milyon dolarla en fazla hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracat yapıldığını, ikinci sırada 140 milyon dolar ile en çok ihracat yapılan sektörün tekstil ve tekstil hammaddeleri olduğunu aktardı. Kalkınma Ajansı olarak Tekirdağ'a gelecek yıllarda daha fazla yatırım yapılmasını beklediklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ekonomik verilerin iyileşmesi, faizlerin düşmesi, dövizin standart hale gelmesi ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Tekirdağ'da ihracatı yüzde 10 civarında artırmak istiyoruz. Kalkınma Ajansı, odalarımız ve Trakya Dış Ticaret İstihbarat Bilgi Merkezi ile hedefimiz her yıl 100 milyon dolar civarında artış sağlamayı düşünüyoruz. Bununla beraber limanlarımızın büyüme hedeflerinde ve diğer sanayi sektörlerinde de yatırım noktasında artış beklemekteyiz. İstanbul'da ki yatırımcıların büyüme isteği ve lokasyon olarak Trakya'yı tercih etmesinden dolayı 2020 yılında 100'ün üzerinde firmanın fabrika yeri alma noktasında araştırma yaptığını öğrendik. Bu gelişmeler etrafında 2020 yılında ihracatta yüzde 10 oranında artış bekliyoruz."

Kaynak: AA